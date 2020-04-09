Движение по мосту на 12-м км МКАД восстановят 11 апреля

/ Общество
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Для автомобилей снова будут доступны шесть полос. После останется завершить мелкие косметические работы, которые не помешают движению транспорта.

Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

К капремонту моста на 12-м км МКАД приступили 4 июля прошлого года. Это одно из самых сложных искусственных сооружений на кольцевой автодороге. Его длина 118 м, он имеет шесть пролетов, на которых располагаются 72 балки длиной от 18 до 24 м. На ремонт сначала закрыли участок на внешнем кольце, организовав движение транспорта в обоих направлениях по внутреннему.

Теперь работы завершаются на внутреннем кольце, а транспортный поток направлен на внешнее.
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Тэги: МКАД мост Город: Минск

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