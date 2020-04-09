В онлайн-голосовании на выборах единого кандидата от оппозиции приняли участие 1205 человек

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Онлайн-голосование на праймериз оппозиции официально стартовало 27 марта, первые результаты были опубликованы 2 апреля.

На вечер 8 апреля за Губаревича проголосовали 415 человек. На второе место вышла сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Ольга Ковалькова (397 голосов), разрыв с и.о. председателя ОГП Николаем Козловым (393) — совсем небольшой, четыре голоса.

«Когда на первый план ставится сохранение жизни, никто не думает о выборах. Также на интерес к праймериз влияет отсутствие возможности коммуникации с людьми и отмена региональных встреч», — пояснила БелаПАН Ковалькова.

О процедуре праймериз договаривались Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия (ОГП), оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движение «За Свободу».

16 марта о выходе из праймериз заявил сопредседатель БХД Павел Северинец. Свое решение он объяснил отсутствием реакции организаторов на массовое, по его мнению, участие представителей властей в голосовании, а также нежеланием прекращать поездки по регионам ввиду распространения коронавируса. Он лидировал в голосовании с большим отрывом.

17 марта о выходе из праймериз объявил зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич. Основной причиной он назвал разрушение единства между организациями, подписавшими соглашение о выборе единого кандидата. Из соглашения вышла и Партия БНФ.
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Тэги: праймериз белорусская оппозиция единый кандидат Персона: Павел Северинец Ольга Ковалькова Юрий Губаревич Николай Козлов

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