Глава Минздрава допустил дистанционку для студентов

Если Минобразования может гарантировать, что студенты не разъедутся по всей стране, то мы не против дистанционного обучения, заверил Владимир Караник.

Министерство здравоохранения не против перевода студентов вузов на дистанционное обучение при соблюдении некоторых условий, заявил глава ведомства Владимир Караник, отвечая на вопросы депутатов 9 апреля в Палате представителей.

«Если Министерство образования может гарантировать, что студенты останутся по месту образования, а не разъедутся по всей стране, то мы не против дистанционного обучения», — сказал он.

При этом Караник подчеркнул, что студенты в основном безответственно относятся к рекомендациям Минздрава, направленным на предотвращение распространения коронавируса.