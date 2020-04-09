Белорусский рубль укрепился к доллару и евро на торгах 9 апреля

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, курс американской валюты снизился на 3,52 копейки, или на 1,38%, и составил 2,5160 рубля.

Курс евро уменьшился на 3,51 копейки (1,27%) и составил 2,7364 рубля. Курс российского рубля вырос на 0,75 копейки (0,22%) до 3,3744 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии относительно ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.