Беларусь просит у ЕС деньги на борьбу с коронакризисом

Белорусский МИД подтвердил обращение к Евросоюзу за средствами на поддержку здравоохранения и экономики в целом в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Беларусь попросила у ЕС помощь. «Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 млн евро», — цитирует Борреля «Немецкая волна».

«У нас с Евросоюзом, в принципе, уже на протяжении многих лет отработана схема сотрудничества в сфере технической помощи, мы сообща планируем наиболее актуальные сферы использования таких средств. Только по линии одного из инструментов — страновой программы ЕС для Беларуси — мы получаем ежегодно около 30 млн евро», — прокомментировал слова Борреля пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он напомнил, что Евросоюз принял решение о выделении в связи с пандемией коронавируса целевой финансовой помощи странам Восточного партнерства, куда входит Беларусь (840 млн евро).

«Поэтому логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах специально для финансирования наиболее срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных экономических последствий глобального коронакризиса», — отметил Глаз.

«Очевидно, что спад деловой активности во всем мире, и в той же Европе в частности, отразится на наших предприятиях, — сказал представитель МИД. — Поэтому для нас очень важно использовать все возможности, чтобы максимально подстраховаться. Эта работа ведется на уровне правительства, других профильных государственных органов, притом по разным направлениям».

«С ЕС мы обсуждаем различные формы и объемы такого содействия. Наши партнеры демонстрируют в этом вопросе высокую открытость, что мы весьма ценим. Однако о подробностях говорить пока преждевременно», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.