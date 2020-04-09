Вместо водки антисептики: четыре белорусских ЛВЗ получили государственное спецзадание

Четыре белорусских ликеро-водочных завода будут производить 23 тонны антисептиков ежедневно.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая 9 апреля на вопросу депутатов Палаты представителей, «выдана лицензия «Кристаллу», Климовичскому, Лепельскому и Гродненскому ликеро-водочным заводам. Рецептура утверждена. Уже 14 тонн антисептиков было отгружено вчера. И мы выходим на проектную мощность 23 тонны ежедневно антисептиков, которые будут выпускать ликеро-водочные заводы».

По словам министра, заводы будут выпускать антисептики в таре по 5-10 литров. «Это пойдет, в первую очередь, в организации здравоохранения, потому что там есть емкости, куда это можно разлить, и для того, чтобы наших остальных производителей, которые выпускают в индивидуальной таре, можно было перепрофилировать на аптеки для удовлетворения потребностей населения», — отметил Караник.

«Сейчас также обсуждается вопрос с фирмами, которые производят косметическую продукцию и имеют маленькие флаконы с пульверизаторами, чтобы тоже подключить их к вопросу по розливу антисептиков для реализации именно для населения. Я понимаю, что населению литровую бутылку не очень удобно покупать, людям бы хотелось иметь что-то в сумочке, чтобы можно было сразу быстро обработать», — сказал глава Минздрава.