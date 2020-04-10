Чемпионат по футболу продолжается: стартует четвертый тур

В Беларуси продолжается чемпионат в высшей лиге. Сегодня стартует 4-й тур.

Фото с сайта АБФФ

Восемь матчей пройдут за четыре дня:

10.04.

«Неман» — «Белшина» (начало в 19:00).

11.04.

«Слуцк» — «Витебск» (14:00);

«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» (16:00);

«Городея» — «Динамо» (Мн) (18:00).

12.04.

«Минск» — БАТЭ (15:00);

«Смолевичи» — «Шахтер» (17:00);

«Динамо» (Бр) — «Ислочь» (19:00).

13.04.

«Славия» — «Рух» (17:30).

После трех туров турнирное положение следующее: