Чемпионат по футболу продолжается: стартует четвертый тур

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В Беларуси продолжается чемпионат в высшей лиге. Сегодня стартует 4-й тур.

Фото с сайта АБФФ

Восемь матчей пройдут за четыре дня:

10.04.

  • «Неман» — «Белшина» (начало в 19:00).

11.04.

  • «Слуцк» — «Витебск» (14:00);
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» (16:00);
  • «Городея» — «Динамо» (Мн) (18:00).

12.04.

  • «Минск» — БАТЭ (15:00);
  • «Смолевичи» — «Шахтер» (17:00);
  • «Динамо» (Бр) — «Ислочь» (19:00).

13.04.

  • «Славия» — «Рух» (17:30).

После трех туров турнирное положение следующее:

  1. Энергетик-БГУ — 9;
  2. Слуцк — 6;
  3. Минск — 6;
  4. Ислочь — 6;
  5. Торпедо-БелАЗ — 6;
  6. Славия — 6;
  7. Витебск — 6;
  8. Неман — 4;
  9. Шахтер — 4;
  10. Динамо (Бр) — 4;
  11. БАТЭ — 3;
  12. Рух — 3;
  13. Динамо (Мн) — 3;
  14. Городея — 3;
  15. Смолевичи — 1;
  16. Белшина — 0.
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Тэги: футбол-Беларусь

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