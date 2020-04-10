Чемпионат по футболу продолжается: стартует четвертый тур
В Беларуси продолжается чемпионат в высшей лиге. Сегодня стартует 4-й тур.
Восемь матчей пройдут за четыре дня:
10.04.
- «Неман» — «Белшина» (начало в 19:00).
11.04.
- «Слуцк» — «Витебск» (14:00);
- «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» (16:00);
- «Городея» — «Динамо» (Мн) (18:00).
12.04.
- «Минск» — БАТЭ (15:00);
- «Смолевичи» — «Шахтер» (17:00);
- «Динамо» (Бр) — «Ислочь» (19:00).
13.04.
- «Славия» — «Рух» (17:30).
После трех туров турнирное положение следующее:
- Энергетик-БГУ — 9;
- Слуцк — 6;
- Минск — 6;
- Ислочь — 6;
- Торпедо-БелАЗ — 6;
- Славия — 6;
- Витебск — 6;
- Неман — 4;
- Шахтер — 4;
- Динамо (Бр) — 4;
- БАТЭ — 3;
- Рух — 3;
- Динамо (Мн) — 3;
- Городея — 3;
- Смолевичи — 1;
- Белшина — 0.