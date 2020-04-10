Беларусь ожидает в апреле танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью

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Государственный концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как рассказал БелаПАН пресс-секретарь объединения Александр Тищенко, 11 апреля ожидается прибытие в одесский порт Южный танкера c азербайджанской нефтью. К середине апреля в Клайпеду придет еще один танкер, но уже с норвежской нефтью. «Их объемы стандартные — по 85 тыс. тонн», — сказал Тищенко.

«Задачи по диверсификации поставок нефти никто не снимал даже на фоне договоренностей с российскими компаниями», — подчеркнул пресс-секретарь «Белнефтехима».
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Тэги: поставки нефти Персона: Александр Тищенко

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