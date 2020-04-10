Официально: число погибших от COVID-19 продолжает расти

В Беларуси продолжает увеличиваться количество погибших от COVID-19, вызванной новым коронавирусом.

Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1.981. В больницах находятся 1.793 пациента, 19 человек скончались. Это официальные данные Министерства здравоохранения на десятое апреля.

На девятое апреля сообщалось о 16 умерших, 1331 госпитализированном и 139 выздоровевших. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 495 (рост на 33,3%). Общее число жертв увеличилось на три.

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 «поступательное и контролируемое». Большинство случаев — это выявленные контакты первого и второго уровней.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме. Вместе с тем 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов ианестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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