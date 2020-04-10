Беларусь просит 900 млн долларов у МВФ и 100 млн долларов у Всемирного банка

/ Экономика
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Беларусь рассчитывает получить у западных кредиторов более миллиарда долларов. Это следует из письма министра экономики Александра Червякова, которое было направлено в Республиканскую конфедерацию предпринимательства, сообщает БелаПАН.

По данным Минэкономики, от Всемирного банка планируется привлечь около 100 млн евро на программы по кредитованию малых и средних предприятий Беларуси.

«Для поддержки платежного баланса начаты консультации с МВФ о привлечении ресурсов в рамках инструмента быстрого финансирования. Предварительный объем обозначен в размере 900 млн долларов на 2020—2021 годы», — отметил Червяков.

Кроме того, пишет он, «прорабатываются иные варианты привлечения несвязанного финансирования для поддержки платежного баланса (ЕС, Всемирный банк)».

Министр отмечает, что в условиях сложившейся экономической ситуации правительством проводится работа «по привлечению максимального объема внешнего финансирования в страну».
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Тэги: кредит МВФ платежный баланс Персона: Александр Червяков

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