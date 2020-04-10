«Матч ТВ» покажет специальный репортаж о чемпионате Беларуси по футболу

/ Спорт
Просмотров: 168

Перед стартом 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу 10 апреля в 18:25 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет специальный репортаж «Белорусский сезон. Неудержимые».

Зрители узнают, как в эпоху глобального карантина живет самый вирусоустойчивый турнир на планете.

Российские журналисты познакомят своих телезрителей с самым известным белорусским болельщиком Валерием Колонтаем, в народе известным как человек-баян, и с легионером Момо Янсане из Гвинеи, с самым богатым клубом — брестским «Динамо», куда в 2018 году приезжал Диего Марадона, и с самым бедным — «Слуцком», собирающим деньги с помощью краудфандинга.

«Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата Беларуси в высшей лиге и Кубка Беларуси.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Матч ТВ футбол-Беларусь Персона: Валерий Колонтай Момо Янсане

Другие материалы на эту тему:

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли