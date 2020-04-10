В Минске начали строительство квартала «небоскребов»

Начались основные работы по возведению Международного финансового центра Minsk World. Строительную площадку посетил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Источник: «Дана Холдингз»

На данный момент работы по строительству МФЦ ведутся на стадии котлована — выбирается грунт на необходимый уровень, забиваются сваи. Строительная площадка расположена практически в центре будущего комплекса, по соседству с кварталом «Эмиратс Люкс» — первым в комплексе «Минск Мир», который ближе всего к полной готовности. Здесь строительные работы должны быть завершены уже нынешней осенью, сообщает realt.by .

«МФЦ должен показать, что Беларусь является страной, в которой возможны самые крупные сделки, что здесь могут работать представители самого крупного бизнеса. Надеемся, что работы будут выполнены в соответствии с графиком. И вскоре мы сможем привлечь представителей международного бизнеса к деятельности в этом центре. Несомненно, это повлечет за собой создание новых финансовых институтов в Республике Беларусь и даст серьезный толчок для развития экономики страны», — отметил Кухарев.

По словам заместителя премьер-министра, страна заинтересована в том, чтобы в кратчайшие сроки завершить работы по созданию МФЦ, и уже сейчас нужно вести переговоры с представителями крупного международного бизнеса, чтобы они были готовы начать деятельность на белорусской площадке. К выполнению этой задачи стремится и застройщик.

«Мы надеемся, что Международный финансовый центр выведет нашу экономику на совершенно новый уровень. Мы работаем в три смены. И планируем, что во взятые на себя временные рамки уложимся досрочно», — заявила вице-президент «Дана Холдингз» Светлана Щетко.

Рядом со стройплощадкой МФЦ Minsk World будет построен самый большой в стране торгово-развлекательный центр, площадь которого в два раза превысит размеры ТРЦ «Дана Молл». Здесь же возвышаются портальные краны на месте возведения будущей станции метро «Аэродромная» третьей линии минского метрополитена.