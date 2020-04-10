Компания Mark Formelle перешла на выпуск масок и комбинезонов для врачей

Часть пошитых комбинезонов белорусский производитель одежды подарит инфекционным больницам.

«На передовой в борьбе с вирусом трудятся тысячи медиков, которым, как никогда, нужна наша с вами поддержка. Поэтому мы приняли важное решение — отложить выпуск весенней и летней коллекций. Теперь 80% нашего производства переведено на пошив медицинских изделий, а именно, комбинезонов, масок и бахил для медицинского персонала», — сообщило предприятие в своем инстаграм-аккаунте.