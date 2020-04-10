Мексика заявила о достижении соглашения по нефти после своего демарша

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Накануне Мексика устроила демарш во время переговоров, отказавшись сокращать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

«От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи», — написал Обрадор в Twitter, отметив, что для Мексики это слишком сложно. После этого с ним связался Трамп.

«Я говорил с президентом Трампом, и мы пришли к соглашению снизить добычу (в Мексике) на 100 тысяч баррелей в сутки. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тысяч баррелей в день, чтобы помочь Мексике», — сказал Обрадор.