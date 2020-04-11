Валютный рынок: что случилось с рублем

Белорусский рубль провел успешную неделю на официальном валютном рынке.

Как свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже за неделю (6-11 апреля), все основные иностранные валюты, а также валюты других соседей Беларуси (Польши и Украины), сдали свои позиции по отношению к белорусскому рублю.

Вот как они завершили свои сессии: