Валютный рынок: что случилось с рублем

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Белорусский рубль провел успешную неделю на официальном валютном рынке.

Как свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже за неделю (6-11 апреля), все основные иностранные валюты, а также валюты других соседей Беларуси (Польши и Украины), сдали свои позиции по отношению к белорусскому рублю.

Вот как они завершили свои сессии:

  • доллар снизился на 0,097 пункта (с 2,5722 до 2,4752 белорусского рубля);
  • евро потерял 0,0737 пункта (с 2,7797 до 2,706 белорусского рубля);
  • российских рублей ослаб на 0,0015 пункта (с 3,3586 до 3,3571 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый сдал 0,1049 пункта (с 6,0644 до 5,9595 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна упала на 0,257 пункта (с 9,3637 до 9,1067 белорусского рубля за 100 гривен).
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Тэги: валюта

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