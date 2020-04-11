Валютный рынок: что случилось с рублем
Белорусский рубль провел успешную неделю на официальном валютном рынке.
Как свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже за неделю (6-11 апреля), все основные иностранные валюты, а также валюты других соседей Беларуси (Польши и Украины), сдали свои позиции по отношению к белорусскому рублю.
Вот как они завершили свои сессии:
- доллар снизился на 0,097 пункта (с 2,5722 до 2,4752 белорусского рубля);
- евро потерял 0,0737 пункта (с 2,7797 до 2,706 белорусского рубля);
- российских рублей ослаб на 0,0015 пункта (с 3,3586 до 3,3571 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый сдал 0,1049 пункта (с 6,0644 до 5,9595 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна упала на 0,257 пункта (с 9,3637 до 9,1067 белорусского рубля за 100 гривен).