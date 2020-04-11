В Беларуси введены новые правила для дальнобойщиков
Дальнобойщики, которые транзитом проезжают Беларусь, должны знать, что в республике для них введены новые правила.
В Госавтоинспекции отметили, что с целью «снижения риска распространения инфекции», а также «упорядочения транзитных автоперевозок», водители большегрузов «обязаны проезжать исключительно по республиканским автомобильным дорогам, на которых разрешена остановка и стоянка для отдыха и питания».
Пополнять запасы топлива можно только в специально отведенных для этого местах (на территории страны их более 40).
Новые требования к грузоперевозчикам действуют согласно
Дальнобойщиков, которые нарушают новые правила, ждет административное наказание.