За сутки количество смертей в Беларуси, связанных с COVID-19, увеличилось на 21%

По официальным данным Министерства здравоохранения Беларуси, за сутки количество смертей, связанных с COVID-19, выросло более, чем на 21%.

Фото Сергея Серебро

Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались, сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Напомним, по официальным данным Минздрава, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 10 апреля достигло 1.981. В больницах находятся 1.793 пациента, 19 человек скончались.

Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 245 (рост на 12,3%), число госпитализированных увеличилось на 238 (рост на 13,2%). Общее число жертв увеличилось на четыре человека (21%).

Как утверждают в Минздраве, в основном заболевание протекает в легкой или средней форме. Вместе с тем 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровело 172 человека.

«Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.Как сообщает На 11.04.2020 на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек.

В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека.

Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на 11 апреля в мире заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

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