В Беларуси установлены новые критерии к заболевшими COVID-19

В Беларуси установлены новые критерии к заболевшим, имеющим контакты первого и второго уровней с людьми, заболевшими COVID-19.

Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения от 10 апреля № 36, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

В соответствии с документом, контактами первого уровня считаются люди, у которых был тесный контакт с заразившимся COVID-19 в течение 14 дней с даты последнего контакта до получения положительного результата на коронавирус у инфицированного. К таким, в частности, относятся проживающие в одной квартире, одноквартирном доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы; ученики одного класса или группы, учителя в учреждениях образования; сотрудники, работающие в одном помещении; пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения; медработники, которые оказывали помощь пациенту без комплекта биологической защиты.

Помимо этого, к контактам первого уровня отнесены пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) либо занимавшие в самолете или другом транспорте место в пределах двух рядов кресел от места, где сидел заболевший COVID-19.

К контактам второго уровня отнесены люди, имевшие возможный контакт с заболевшим COVID-19 по месту проживания, учебы, работы, оказания медпомощи и других местах. Кроме того, это работники организаций здравоохранения, которые оказывали медпомощь пациенту с использованием комплекта биологической защиты.

7 апреля на совещании о ситуации с распространением коронавируса Александр Лукашенко заявил, что контакты первого и второго уровней должны быть на самоизоляции, а не в больницах, если тесты на коронавирус дают отрицательный результат.

8 апреля Совмин издал постановление № 208, которым дал определение, что такое самоизоляция, расширил категорию подпадающих под нее лиц за счет имеющих инфекцию COVID-19 и их контактов, а также установил оплату больничных самоизолированным (если они официально трудоустроены).

На 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на 11 апреля в мире заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

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