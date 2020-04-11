Журналист умер в Пинске — у него был взят тест на коронавирус

Журналист новостного сайта «Медиа-Полесье» Василий Мацкевич скончался рано утром 11 апреля в отделении интенсивной терапии Пинской центральной больницы.

Как сообщает сайт издания, Василию Мацкевичу было 46 лет, и он работал на «Медиа-Полесье» с момента его открытия.

О том, что плохо себя чувствует, журналист сообщил 9 апреля. Ранее у него был взят тест на коронавирус, это было сделано 7 или 8 апреля, сообщает сайт со ссылкой на близких Мацкевича.

В 4.32 утра 11 апреля Мацкевич написал в редакционном чате, что находится в больнице. О кончине журналиста стало известно от его близких. Редактору сайта Светлане Гарда подтвердили факт смерти в реанимации больницы. На вопрос о причинах смерти ответили, что это врачебная тайна.

Редактору позвонили из Пинского центра гигиены и эпидемиологии и поинтересовались организацией работы в последнее время. И хотя журналисты работали отдаленно, сказали, что всё равно будут проводить дезинфекцию пинского офиса.

Также представитель санэпидстанции прокомментировала, что у Мацкевича взят тест на коронавирус, отправлен в Брест.

18-летнего сына мужчины, который виделся с ним три дня назад, поместили в местную инфекционную больницу в отдельную палату.

«Не стало удивительного человека, невероятно талантливого журналиста, который никогда ни перед кем не пресмыкался. Он был бесконечно предан сайту, где трудился с момента его открытия. Мастер слова, лауреат многих профессиональных премий, он был скромным, простым, искренним… Он был лучшим из нас… И ему было всего 46 лет…» — написала команда сайта «Медиа-Полесье».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией во всем мире, коронавирусом на 11 апреля в мире заразилось уже почти 1,7 млн человек. Недуг унес более 102 тыс. жизней (выздоровели более 377 тыс.).

На 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

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