Под Волковыском поезд смел «Фольксваген» — погиб водитель

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В Волковыском районе погиб водитель «Фольксвагена». Трагедия случилось на железнодорожном переезде.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, «машинист не cмог предотвратить столкновение: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки».

Удар локомотива, несмотря на экстренное торможение, был такой силы, что травмы, полученные водителем, оказались для него смертельными (его 26-летняя жена и двухлетняя дочь «практически не пострадали»).

Ранее сообщалось, что в Бресте в аварии серьезные травмы получили дети.
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Тэги: ДТП Город: Волковыск

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