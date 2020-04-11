Под Волковыском поезд смел «Фольксваген» — погиб водитель

В Волковыском районе погиб водитель «Фольксвагена». Трагедия случилось на железнодорожном переезде.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, «машинист не cмог предотвратить столкновение: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки».

Удар локомотива, несмотря на экстренное торможение, был такой силы, что травмы, полученные водителем, оказались для него смертельными (его 26-летняя жена и двухлетняя дочь «практически не пострадали»).

Ранее сообщалось, что в Бресте в аварии серьезные травмы получили дети.