Католики, греко-католики и протестанты празднуют Пасху

Католики, греко-католики и большая часть протестантов отмечают древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Вчера вечером во всех католических костелах, греко-католических часовнях и протестантских молитвенных домах Беларуси состоялись праздничные богослужения.

В пастырском послании к верующим и всем людям доброй воли председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич отметил, что Пасха — это праздник веры и надежды на вечную жизнь.

Эта истина — главное послание праздника Воскресения Христова, — подчеркнул католический иерарх. — О ней мы, христиане, должны всегда помнить и ею жить. Ее актуальность подчеркивает также и вызванная пандемией коронавируса ситуация, в которой Воскресение Христово является лучом надежды, даже вопреки надежде. Как Иисус вышел из темной могилы живым, так и мы верим, что благодаря Богу, усилиям врачей и тех, кто несет ответственность за общественный порядок, которым мы безмерно благодарны за их жертвенное служение, так же сможем успешно выйти из тьмы эпидемии, охватившей землю, в свет жизни.

Архиепископ Кондрусевич отметил, что перед перспективой будущего, которую раскрывает истина Воскресения, нужно сосредоточиться на некоторых тенденциях жизни современного человека. По его словам, материальные ценности, дух потребительства, удовольствия и карьерный рост сейчас являются главными критериями успеха современного человека.

Костел не против того, чтобы человек жил достойно, и делает многое для того, чтобы мир развивался в соответствии с принципами социальной справедливости, — заметил он. — Однако стремление обогатиться любой ценой, возможно, даже идя по костям других людей, и обожествление материальных ценностей не согласуются с моральными нормами христианства.

Большое беспокойство костела вызывает отход от традиционных христианских ценностей и выбор аморального образа жизни. Внедряется секуляризм и очень опасный моральный релятивизм, который не признает абсолютной истины и считает все относительным. Пропагандируется неограниченная свобода без нравственной ответственности. Такой путь ведет к размыванию настоящих ценностей и вседозволенности, — разъяснил архиепископ.

Большой проблемой, по его словам, является упадок духовной жизни, в первую очередь молитвы. Современный человек так занят временными делами, что у него нет времени молиться.

Пусть Воскресший Иисус даст нам надежду перед вызовом эпидемии коронавируса. Она показывает, что микроскопический, невидимый вирус способен перевернуть современный, высокообразованный, высокотехнологичный и вооруженный до зубов мир з ног на голову. Человек, который представляет себя богом, еще раз увидел, что им не является. Поэтому наша единственная надежда в Божьей милости, наиболее полно явленной в пасхальном таинстве. Пусть Иисус — победитель злого духа, греха и смерти — поддерживает усилия врачей и служб общественного порядка, чтобы мы могли выйти победителями из этой сложной ситуации, — отметил архиепископ Кондрусевич.

Римско-католическая церковь в Беларуси представлена Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Витебской, Гродненской и Пинской. Согласно статистическим данным за 2013-2016 годы, опубликованным на портале костела, к католической вере относят себя более 1,4 млн граждан страны. Среди них около 10 тыс. греко-католиков.

Количество протестантов в Беларуси оценивается, по разным данным, от 200 тыс. до 500 тыс.