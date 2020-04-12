Сепаратисты убили украинского военного на Донбассе

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По сообщению пресс-центра операции Объединенных сил, пророссийские силы открыли огонь по украинским позициям 12 апреля, в Вербное воскресенье.

Стрельба велась в Луганской области из ручных противотанковых гранатометов.

«К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», — говорится в сообщении.

Еще один украинский военный был убит в результате обстрела 9 апреля.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: война на Донбассе ООС Украина-Россия ЛНР сепаратисты

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