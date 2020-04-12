Фотофакт. Сотни брестчан провели шествие против завода АКБ

Противники строительства аккумуляторного завода 12 апреля около полудня в очередной раз собрались на площади Ленина Бреста. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Источник: vk.com/brestprotivzavoda

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было более 200 человек. С учетом эпидемиологической ситуации противники завода были в медицинских масках и старались находиться друг от друга на безопасном расстоянии, не менее метра.

Участники встречи обсудили новость о получении положительного заключения государственной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», о чем 10 апреля сообщила пресс-служба группы компаний 1AK-Group, в которую входит «АйПауэр».

К пришедшим на площадь обратился один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. Он напомнил слова Александр Лукашенко о том, что люди будут решать, быть ли этому заводу или нет.

«Мы поверили президенту. Но нас опять обманули. Причем обмануло высшее должностное лицо государства и его чиновники. Нам дали посыл: люди ничего не решают, люди — расходный материал», — заявил Бекалюк. По его словам, «завод будет травить свинцом жителей региона, так как там не установлено никакого нового очистного оборудования».

«Минприроды наплевало на все нарушения, которые выявили наши активисты. По сути, дано разрешение на запуск завода в том виде, в каком он в 2019 году не подтвердил свою безопасность. Под угрозой жизнь жителей нашего региона, и мы продолжим борьбу», — заявил Бекалюк.

Предупреждение милиции через мегафон об ответственности за проведение несанкционированной акции противники завода встретили свистом и выкриками «Позор!».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской — до ЦУМа на проспекте Машерова. Впереди колонны они несли растяжку «Нет заводу АКБ». Участники шествия скандировали «Нет заводу АКБ!» и «Геноцид не пройдет!».