На девяти белорусских метеостанциях отмечены рекорды холода

Два перекрытых экстремума регистрировались 66 лет назад.

/ Общество
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Девять температурных антирекордов зафиксировано в ночь на 12 апреля на девяти метеостанциях Брестской, Гомельской и Могилевской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Холоднее всего было в районе метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе — 8,4 градуса мороза (прежний локальный минимум — минус 5,7 градуса в 1985 году).

В Ганцевичах было 7,4 градуса ниже нуля (5,3 также в 1985 году), в Бобруйске — 6,7 (5,2 тогда же), Октябре — 6,6 (4 в 1986-м), Брагине — 6,4 (5 в 1965 году), Василевичах и Житковичах — 6 (4,6 и 5,3 в 1954-м), Кличеве — 5,8 (3,9 в 1985-м), Костюковичах — 4,6 (3,6 в 1987-м). В Слуцке (Минская область) повторен абсолютный минимум 34-летней давности (минус 4,5 градуса).

Антирекорд ночи — 14 градусов мороза 12 апреля 1929 года в Горках.

С начала календарной весны-2020 обновлено 150 температурных максимумов (1—5, 7, 8, 16, 18, 19, 27—29 марта, 7 апреля) и 19 минимумов (31 марта, 1 и 12 апреля).

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью заморозков не будет, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла на северо-западе и до 23 на юго-востоке. Затем снова существенно похолодает.
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Тэги: температурный рекорд дня Белгидромет Город: Лунинец

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