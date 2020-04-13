Кочанова: эксперты ВОЗ в восторге от работы белорусских властей во время COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения были приглашены в Беларусь из-за недоверия белорусов к официальным данным по заболеваемости коронавирусной инфекции.
Как заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 12 апреля в эфире программы «Неделя» на телеканале
По словам Кочановой, представители ВОЗ ознакомились со статистикой, посмотрели, где наиболее проблемные регионы в плане заболеваемости.
«А это, действительно, Минск и Витебск. Поэтому они посетили медицинские учреждения именно этих городов», — пояснила глава Совета Республики.
Кочанова также отметила, что, по оценке экспертов, власти Беларуси работают «честно, открыто, порядочно», но при этом — недостаточно информируют о своей деятельности жителей.
Чиновница процитировала слова представителей ВОЗ, которые, по ее словам, сказали: «То, что делается в вашей стране, заслуживает уважения. Мы просто не понимаем: у вас так много делается в стране, почему вы так мало это показываете и рассказываете своим людям?».
«От наших граждан ничего не скрывается. Цифры, которые доводятся до них — абсолютно достоверные и правдивые», — подчеркнула Кочанова.
Напомним, 11 апреля на брифинге по итогам визита в Минск глава миссии европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О’Коннор заявил: Беларуси нужно прилагать больше усилий для распространения данных о ситуации с CОVID-19.
Информированность важна не только для специалистов, но и для широкой общественности, подчеркнул он. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости введения каких-то новых мер население понимало, для чего это делается.
«Данные по эпиднадзору должны быть достоверные, открытые и понятные, сообщенные простым языком для того, чтобы люди адекватно реагировали на ситуацию», — отметил О’Коннор.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.
«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.
Напомним, на 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.
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