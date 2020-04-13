Кочанова: эксперты ВОЗ в восторге от работы белорусских властей во время COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения были приглашены в Беларусь из-за недоверия белорусов к официальным данным по заболеваемости коронавирусной инфекции.

Как заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 12 апреля в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ , «приглашение экспертов ВОЗ в Беларусь возникло не случайно. Еще только в феврале месяце, когда у нас появился первый случай, если помните, уже сразу пошли отголоски недовольных наших соотечественников, которые не верили ни во что. Поэтому президент четко принял решение: если есть сомнения хоть у кого-то в нашей стране, что мы говорим неправду, то это должны подтвердить люди независимые, абсолютно независимые. Это — эксперты ВОЗ».

По словам Кочановой, представители ВОЗ ознакомились со статистикой, посмотрели, где наиболее проблемные регионы в плане заболеваемости.

«А это, действительно, Минск и Витебск. Поэтому они посетили медицинские учреждения именно этих городов», — пояснила глава Совета Республики.

Кочанова также отметила, что, по оценке экспертов, власти Беларуси работают «честно, открыто, порядочно», но при этом — недостаточно информируют о своей деятельности жителей.

Чиновница процитировала слова представителей ВОЗ, которые, по ее словам, сказали: «То, что делается в вашей стране, заслуживает уважения. Мы просто не понимаем: у вас так много делается в стране, почему вы так мало это показываете и рассказываете своим людям?».

«От наших граждан ничего не скрывается. Цифры, которые доводятся до них — абсолютно достоверные и правдивые», — подчеркнула Кочанова.

Напомним, 11 апреля на брифинге по итогам визита в Минск глава миссии европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О’Коннор заявил: Беларуси нужно прилагать больше усилий для распространения данных о ситуации с CОVID-19.

Информированность важна не только для специалистов, но и для широкой общественности, подчеркнул он. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости введения каких-то новых мер население понимало, для чего это делается.

«Данные по эпиднадзору должны быть достоверные, открытые и понятные, сообщенные простым языком для того, чтобы люди адекватно реагировали на ситуацию», — отметил О’Коннор.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

Напомним, на 11 апреля по официальным данным в Беларуси, количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находятся 2.031 пациент, 23 человека скончались.

Главное о коронавирусе: