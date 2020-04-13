Лукашенко: у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер

Александр Лукашенко заявил, что коронавирус — это та атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Он подчеркнул, что «у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер».

«Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были, — подчеркнул Лукашенко на совещании с главами Администрации президента, Совета безопасности, Совета Республики и Минздрава. — Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус».

«Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», — резюмировал глава государства, сообщает telegram-канал Пул Первого .

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам официального лидера, в Беларуси уже найдены «комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет».

Также Лукашенко заявил сегодня, что людей «не надо загонять в квартиры, запирать их там».

По официальным данным на 13 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 2919, скончались 29 человек. В больницах находятся 2687 пациентов. У большей части заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.