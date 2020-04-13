Румас с Мишустиным обсудили ситуацию с коронавирусом и цены на газ

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Ситуацию с коронавирусом и цены на газ обсудили по телефону премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщила пресс-служба белорусского Совмина, стороны «обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке».

Кроме того, главы правительств «затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из Российской Федерации в Республику Беларусь в адрес белорусских субъектов хозяйствования».

Румас и Мишустин обменялись мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 10 апреля в формате видеоконференции, и интеграционных вопросах в рамках ЕАЭС. «Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегического направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — отметила пресс-служба.

По сообщению пресс-службы российского правительства, стороны «обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции». Состоялся также «обмен мнениями по вопросам российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе».

В связи с падением цен на энергоносители Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа.
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Тэги: Беларусь-Россия Совмин российский газ Персона: Сергей Румас Михаил Мишустин

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