Лукашенко поручил «ставить на место» всех, кто хайпует на теме коронавируса

Александр Лукашенко поставил задачу пресекать в Беларуси всякие попытки хайповать на теме коронавируса. Об этом глава государства заявил 13 апреля на совещании по ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции.

«И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми <…> Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это всё, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз», — сказал Лукашенко.

«Мы это не делали. И я вас всегда предупреждал, что не надо этого делать. Потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

По мнению Лукашенко, «неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ».

«Я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. <…> Уже так объяснили все и про маски, и про бахилы, и лечение, что только сиди дома и лечись», — отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что для тех, кто хочет услышать профессиональную точку зрения, информации достаточно.

«Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир. Выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи-пульмонологи выступают», — отметил президент Беларуси.