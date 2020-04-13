СТВ назвало пропагандистский ролик Азаренка-младшего профессиональным

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Заместитель генерального директора телеканала Кирилл Казаков заверил, что его подчиненные всю свою работу делают качественно.

Сюжет СТВ, в котором обозреватель Григорий Азаренок самовыражается на тему коронавируса, стал вирусным — как образчик низкокачественной пропаганды его целиком или фрагментами опубликовали многие СМИ Беларуси и соседних стран, пишет NN.by.

Ведущий похвалил Александра Лукашенко и сказал, что «Беларусь — не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской».

«Я считаю, все, что делается журналистами СТВ, делается профессионально», — лаконично прокомментировал этот сюжет Казаков.

Тем не менее, после привлеченного внимания сюжет скрыли для показа за пределами Беларуси.
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Тэги: СТВ пропаганда Персона: Кирилл Казаков Григорий Азарёнок Город: Минск

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