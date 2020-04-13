Лукашенко попросил Россию продавать газ по мировой цене
Россия может помочь Беларуси, снизив цену на газ, заявил Александр Лукашенко на совещании 13 апреля.
«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров, а мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»
«Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна (догадайтесь с трех раз, кому). Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», — добавил Лукашенко.
Напомним, цена на газ обсуждалась сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Михаила Мишустина.