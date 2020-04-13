Лукашенко попросил Россию продавать газ по мировой цене

/ Экономика
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Россия может помочь Беларуси, снизив цену на газ, заявил Александр Лукашенко на совещании 13 апреля.

Фото: president.gov.by

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров, а мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»

«Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна (догадайтесь с трех раз, кому). Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», — добавил Лукашенко.

Напомним, цена на газ обсуждалась сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Михаила Мишустина.
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Тэги: российский газ Беларусь-Россия

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