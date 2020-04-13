Видеофакт. Пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ в Минском районе

Инспекторы подали водителю «Форда» без регистрационного знака сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться.

Когда нарушитель понял, что уйти от погони не сможет, то бросил авто и попытался убежать, сообщили в областной ГАИ.

Задержанным оказался 29-летний житель Минского района. Права управления он был лишен, а ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за езду в нетрезвом виде. Водитель был пьян и в этот раз — 1,6 промилле.