Видеофакт. Пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ в Минском районе

/ Происшествия
Просмотров: 281

Инспекторы подали водителю «Форда» без регистрационного знака сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться.

Когда нарушитель понял, что уйти от погони не сможет, то бросил авто и попытался убежать, сообщили в областной ГАИ.

Задержанным оказался 29-летний житель Минского района. Права управления он был лишен, а ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за езду в нетрезвом виде. Водитель был пьян и в этот раз — 1,6 промилле.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ погоня пьянство за рулем

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

«Заберем права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие»

«Заберем права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие»

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие