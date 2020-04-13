Преподавателям БГУ разрешили вести занятия дистанционно

В Белорусском государственном университете ввели дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов.

Как сообщила пресс-служба вуза, с 14 апреля по 31 мая преподаватели могут вести занятия дистанционно. Такое решение позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников, уверены в университете.

Занятия проходят согласно утвержденным учебным программам и расписанию на централизованной площадке Образовательного портала БГУ, который обеспечивает интерактивное взаимодействие студента и преподавателя.

Кроме того, в БГУ для преподавателей в онлайн-режиме организуют научно-методические семинары по разработке и проведению занятий на основе синтеза образовательных и информационных технологий. Вся актуальная информация по организации учебного процесса размещается на сайтах факультетов, в расписании и личном кабинете обучающегося.

«Руководители подразделений и ряд категорий сотрудников продолжают работать в обычном режиме с целью обеспечения беспрерывности рабочего и учебного процессов в подразделениях, — отмечается в сообщении. — БГУ напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены и рекомендаций Министерства здравоохранения».