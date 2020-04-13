Жителя Латвии оштрафовали на 2000 евро за выход на улицу

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Госполиция впервые применила максимальное наказание за нарушение требования к самоизоляции.

Сотрудники полиции проводили проверку по месту жительства мужчины 1989 года рождения, у которого ранее был диагностирован Covid-19. Выяснилось, что он нарушил режим самоизоляции, покинул жилище и уехал на машине, передает Delfi.

Это уже не первый крупный штраф в связи с требованиями чрезвычайной ситуации в Латвии. Компания из четырех человек в Алуксне не соблюдала требование соблюдать физическую дистанцию: трое мужчин были оштрафованы каждый на 150 евро, четвертый — на 1000 евро.
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Тэги: Латвия коронавирус COVID-19 самоизоляция карантин

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