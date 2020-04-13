Решение по военному параду в Минске примут ближе к 9 мая

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Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков узкому кругу журналистов после прошедшего 13 апреля у Александра Лукашенко совещания по борьбе с коронавирусом.

«Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет. Я надеюсь, что самоподготовка, она пройдет без сбоев. Все меры, которые предпринимаются, позволяют нам говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада 9 мая. Решение, оно решение политическое, оно будет принято, ну, в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду», — сказал Равков, высказывания которого были показаны в программе «Панорама» телеканала «Беларусь 1».

По последним данным Минздрава, в стране зафиксировано 2929 случаев заражения коронавирусом, умерло 29 человек.
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Тэги: военный парад 9 Мая Персона: Андрей Равков

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