Равков признал наличие заболевших в силовых структурах

В силовых структурах есть заболевшие, но это мизерное количество, заявил государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков узкому кругу журналистов после прошедшего 13 апреля у Александра Лукашенко совещания по борьбе с коронавирусом.

«Главу государства интересовало положение дел в силовых структурах, какие трудности испытывают в этот период. Мною было доложено, что силовые структуры выполняют задачи в соответствии со своим предназначением», — сказал Равков, высказывания которого были показаны в эфире телеканала СТВ .

«Они, конечно, не живут вне народа и без народа — естественно, есть заболевшие, но это мизерное количество», — подчеркнул госсекретарь Совбеза.

По его словам, комплекс мер, предпринятых для безопасности военнослужащих, позволяет на сегодня говорить, что он минимизировал заболеваемость среди личного состава.

«Мы выполняем задачи в полном объеме, не снижая пропускной режим на государственной границе, выполняя задачи таможенных структур, обеспечивая общественную безопасность», — отметил Равков.

Он также сообщил, что Вооруженные силы готовятся к параду 9 мая. «Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет», — сказал госсекретарь Совбеза, бывший министр обороны Андрей Равков.