Как в Беларуси меняются цены

Цены производителей промышленной продукции в марте 2020 года по сравнению с февралем выросли на 0,9%, с декабрем 2019 года — на 2,3%.

По данным Национального статистического комитета, на инвестиционные товары цены увеличились на 0,6 и 1,8% соответственно, на промежуточные товары — на 1,2 и 3%, потребительские — на 0,1 и 0,7%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте по сравнению с февралем снизились на 1,4%, с декабрем 2019 года — повысились на 2,7%, в том числе в растениеводстве — снизились на 6,3 и выросли на 3,6%, животноводстве — увеличились на 0,1 и 2,5% соответственно.

В строительстве в марте по сравнению с февралем цены выросли на 2,8%, с декабрем 2019 года — на 0,5%, в том числе на строительно-монтажные работы — выросли на 1,1 и снизились 1,1%, на машины и оборудование — выросли на 4,7 и 1,5%, на прочие работы и затраты — на 3,7 и 0,5% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте по сравнению с февралем увеличились на 3,3%, с декабрем 2019 года — на 6,7%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте по сравнению с февралем 2020 года не изменились, с декабрем 2019 года — выросли на 0,9%.

Как сообщалось, потребительские цены в марте по сравнению с февралем выросли на 0,9%, с декабрем 2019-го — на 2,7%.

Ранее Национальный банк объяснил причины ускорения темпов инфляции в Беларуси.