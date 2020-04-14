Беларусь завершила процедуру ратификации визовых документов с ЕС

На Национальном правовом интернет-портале 14 апреля опубликованы подписанные Александром Лукашенко 9 апреля законы о ратификации соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Оба закона были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики 2 апреля. Соглашения подписаны 8 января нынешнего года в Брюсселе.

В соответствии с соглашением об упрощении выдачи виз стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимы для обращения за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Срок принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатными визами.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и Евросоюз должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур (со стороны ЕС — в Европарламенте). Ранее представительство ЕС в Беларуси сообщило, что соглашения могут вступить в силу в июне нынешнего года.

В связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса COVID-19, граница ЕС для подавляющего большинства граждан третьих стран пока закрыта.