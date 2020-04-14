В Петриковском районе опрокинулся УАЗ — погиб пассажир

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Следователи открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Авария случилась в Петриковском районе на дороге Петриков — Мозырь накануне вечером.

По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением микроавтобуса «УАЗ» и вылетел в кювет, где «буханка» опрокинулась. На момент ДТП в салоне кроме водителя находились еще пятеро пассажиров.

На месте аварии погиб 56-летний пассажир, двое пассажиров (46 и 35 лет) получили травмы, с которыми были госпитализированы.

Следователи просят всех, кто стал свидетелем ДТП позвонить по телефонам:

  • +375 2353 21372;
  • +375 29 6944868.
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Тэги: ДТП Город: Петриков

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