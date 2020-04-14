СК расследует дело о мошенничестве, связанном с продажей медицинских масок

По информации Следственного комитета 40-летний мужчина занимался мошенничеством, связанным с медицинскими масками.

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Как сообщается, в период с 31 марта по 10 апреля в сети «было размещено объявление от имени ИП Рудницкая А.В. о продаже американских респираторов со специальным клапаном и защитой».

Средство защиты продавалось по 15 рублей за штуку. «Оформив заказ на указанный товар, по факту граждане получали хлопковые медицинские маски. Таким образом, неизвестный завладел деньгами двух потерпевших на общую сумму более 1,6 тыс. рублей», — отмечает СК.

По предварительным данным, деятельность от имени ИП выполнял супруг 35-летней женщинуы, который задержан.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество).

«У следствия имеются основания полагать, что эпизодов противоправной деятельности мужчины может быть больше. Если вы пострадали от его действий, сообщите по телефонам: (8017) 389 55 55 или (8044) 500 31 11», — отметили следователи.