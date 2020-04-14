«БПС-Сбербанк» передаст аппараты ИВЛ 6-й больнице Минска

«БПС-Сбербанк» приобрел ИВЛ и другое реанимационное оборудование для 6-й городской клинической больницы Минска, которая сейчас принимает весомую часть пациентов с COVID-19. Всего банк выделил в качестве безвозмездной помощи в борьбе с коронавирусом 290 тысяч рублей.

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Банк закупил современное реанимационное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких — стационарный и портативный. Также больнице передадут новый дефибриллятор-монитор и систему обогрева пациентов.

Новую аппаратуру будут использовать для лечения больных с тяжелыми формами пневмонии.

Современная аппаратура передана «БПС-Сбербанком» безвозмездно в лице дочерней IT-компании «Сервис Деск». Общая сумма закупки составила 290 тысяч рублей.

«Коллектив 6-ой городской клинической больницы Минска делает всё для сохранения здоровья белорусов. И мы хотим помочь этим отважным людям спасти как можно больше пациентов, в том числе через усиление оснащения больницы», — отметила исполнительный директор «БПС-Сбербанка» Марина Осиповская.