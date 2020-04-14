Власти Минска не будут запрещать посещение кладбищ на Радуницу

Транспортники добавят автобусов, чтобы в общественном транспорте не было скопления людей, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Минские власти просят соблюдать меры предосторожности, отправляясь к местам захоронений. В городе приняли решение пустить к кладбищам больше общественного транспорта — это сделают в разные дни:

18−24 апреля с 8:00 до 18:00 время ожидания автобусов № 5Э, 68, 31, 94С, 170Э, 109 составит не больше 10 минут;

25−27 апреля с 8:00 до 18:00 по этим же маршрутам запустят дополнительный подвижной состав, время ожидания сократится;

28 апреля с 7:00 до 18:00 организуют работу дополнительных автобусов № 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э и продлят до 20:00 работу маршрутов № 5Э, 68, 31, 94С, 170Э, 109.

Накануне глава БПЦ митрополит Павел обратился к верующим с просьбой не посещать храмы в связи со вспышкой коронавируса, а также отказаться от посещения кладбищ на Радуницу.