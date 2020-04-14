Совмин увеличил квоты на производство спиртосодержащих антисептических и дезинфицирующих средств

Соответствующее решение закреплено постановлением от 14 апреля № 221, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, увеличена квота на производство в 2020 году: антисептических лекарственных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, — Минской области на 28 тыс. дал (с 92 тыс. до 120 тыс. дал); дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, — Минскому облисполкому на 125,5 тыс. дал (с 180 тыс. до 305,5 тыс. дал), концерну «Белгоспищепром» на 350 тыс. дал (с 150 тыс. до 500 тыс. дал).

Также установлены квоты на производство указанных дезинфицирующих средств Витебской области — 26 тыс. дал, НАН Беларуси — 200 тыс. дал.

Министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая 9 апреля на вопросы депутатов Палаты представителей, сообщил, что четыре белорусских ликеро-водочных завода будут производить 23 тонны антисептиков ежедневно. «Выдана лицензия "Кристаллу", Климовичскому, Лепельскому и Гродненскому ликеро-водочным заводам. Рецептура (антисептика. — ред.) утверждена, — сказал он. — Уже 14 тонн антисептиков было отгружено вчера. И мы выходим на проектную мощность 23 тонны ежедневно антисептиков, которые будут выпускать ликеро-водочные заводы».

По словам министра, заводы будут выпускать антисептики в таре по 5—10 литров. «Это пойдет, в первую очередь, в организации здравоохранения, потому что там есть емкости, куда это можно разлить, и для того, чтобы наших остальных производителей, которые выпускают в индивидуальной таре, можно было перепрофилировать на аптеки для удовлетворения потребностей населения», — отметил Караник.