В Чернобыльской зоне сгорела треть туристических объектов

Об этом заявил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире Hromadske.

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«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха. Потеряны весьма много сел полесских и даже некоторые металлические локации», — сказал Емельяненко.

По словам Емельяненко, пожар нанес серьезный удар по «туризму, наследию и истории».

«Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было», — продолжил он.

Тем не менее Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.