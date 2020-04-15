COVID-19 в Беларуси: Россия предоставила очередную партию гуманитарной помощи
Российская государственная корпорация «Росатом» оказала гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с коронавирусом.
Это произошло при участии посольства РФ в Минске.
Как сообщается, в Гродненскую область доставлен груз — 50 тыс. масок-респираторов, который будет направлен в больницы региона, сообщили в российской дипмиссии.
В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. По данным на 14 апреля их уже 33. Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.
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