COVID-19 в Беларуси: Россия предоставила очередную партию гуманитарной помощи

Российская государственная корпорация «Росатом» оказала гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с коронавирусом.

Фото с сайта посольства РФ в Минске

Это произошло при участии посольства РФ в Минске.

Как сообщается, в Гродненскую область доставлен груз — 50 тыс. масок-респираторов, который будет направлен в больницы региона, сообщили в российской дипмиссии.

В Беларуси вновь выросло число погибших пациентов, проходивших лечение от COVID-19. По данным на 14 апреля их уже 33. Как сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения, всего зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека.

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