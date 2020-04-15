Беларусь и Россия обсудят условия транспортировки газа

Беларусь и Россия проведут консультации о стоимости транспортировки «голубого топлива».

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По информации пресс-службы ЕЭК, по итогах консультаций стороны проинформируют Евразийскую экономическую комиссию 20 апреля.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета 1 октября 2019 года, Россия рассчитывает, что уже в ближайшее время вступят в силу договоренности о формировании единого электроэнергетического рынка ЕАЭС.

«Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году. В первую очередь нужно завершить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа», — сказал российский руководитель.

Напомним, Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в режиме видеоконференции, обратился к президенту РФ с просьбой в жатые сроки рассмотреть вопрос цен на российский газ для Беларуси: «Мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос».