Некоторые дальнобойщики не выполняют на территории Беларуси правила в связи с COVID-19

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Сотрудники прокуратуры Гродненской области проверили исполнение водителями большегрузных автомобилей новых правил, которые были установлены в связи с пандемией коронавируса.

Фото pixabay.com

Так, в частности, водители-транзитеры, доставляющие товары через нашу страну (в т.ч. из РФ в страны ЕС и Украину), между двумя пунктами пропуска нередко нарушают установленные правила.

К примеру, АЗС №56 (Гродно, ул. Дзержинского, 175), не входит в перечень разрешенных для заправки. Однако некоторые водители, по данным прокуратуры, пользуется именно этой станцией.

В этой связи надзорным органом поручено начальнику областного филиала Транспортной инспекции открыть в отношении виновных административное производство, а также «принять исчерпывающие меры по пресечению нарушений законодательства».

Напомним, на рабочей встрече с руководителями стран — членов Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля Александр Лукашенко рассказал о мерах, принятых в этом направлении в Беларуси. «Вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах ЕАЭС мы осуществляем, — отметил он. — На границе с Евросоюзом проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют товары через Беларусь прежде всего в ваши государства. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем над ними. Определили места заправок для большегрузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств, при соблюдении установленных в Беларуси правил». .

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 дальнобойщики

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