В Кремле ответили на просьбу Лукашенко по газу

В ходе сегодняшнего общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Александра Лукашенко о цене на «голубое топливо».

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Напомним, официальный белорусский лидер на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в режиме видеоконференции, обратился к президенту РФ с просьбой в жатые сроки рассмотреть вопрос цен на российский газ для Беларуси: «Мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос».

Как отметил Песков, этой проблематикой будут заниматься эксперты: «Этот вопрос для обсуждения на экспертном уровне в рамках ЕАЭС».

13 апреля на совещании в Минске Лукашенко заявил, что Россия может помочь Беларуси, снизив цену на газ. «Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу, — сказал он. — Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров, а мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»