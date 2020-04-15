Фотофакт. В Минске сносят старое здание аэропорта

В Минске начался снос здания по улице Короткевича, 7а. До последнего времени в этом здании располагалась Медицинская служба гражданской авиации.

В начале 1950-х именно в этом здании находились службы минского аэропорта. Сам аэропорт начал работу в ноябре 1933 года, а знаменитое здание с колоннами (по улице Чкалова, 38/1) было открыто только в 1957 году.

После переезда в новое здание по адресу Короткевича, 7а осталась медицинская служба аэропорта, где летчики проходили предполетную комиссию.

Фото 2017 года

Сейчас на месте бывшего минского аэропорта и авиаремонтного завода строится жилой комплекс «Минск-Мир».

► Минск молодости нашей. Прогулка у старого аэропорта