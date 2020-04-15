В ПВТ научились определять вероятность заражения коронавирусом

Резидент минского Парка высоких технологий Grin IT запустил бесплатный онлайн-сервис, который определяет группу риска пользователя и вероятность его заражения.

Sens MD позволяет регулярно в домашних условиях проводить мониторинг симптомов, а также получать рекомендации по дальнейшим действиям. Система разрабатывается при участии белорусских врачей, активно работающих с пациентами с коронавирусом, передает dev.by .

Как отмечают авторы проекта, сервис позволит снизить нагрузку на учреждения здравоохранения, посоветовав людям с легкими и не угрожающими жизни симптомами не идти сразу в больницу, а сидеть дома и отслеживать симптомы. В то же вермя разработчики подчеркивают, что «отнесение пациентов в группу риска является условным и может быть крайне неточным. Рекомендации приложения нельзя рассматривать как медицинские заключения».

В отличии от существующих в мире трекеров сервис Sens MD создан для регулярного использования (диагностика и отслеживание симптомов) с возможностью отслеживать развитие симптомов во времени. Пока работает базовая версия продукта в десктопном режиме. Мобильная версия с расширенным функционалом выйдет в ближайшее время.