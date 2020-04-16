Посещать леса запретили в 81 районе Беларуси
Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства.
По состоянию на утро 16 апреля запреты действуют во всех районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей.
На Минщине это Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Клецкий, Крупский, Любанский, Минский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский и Узденский районы.
В Могилевской области запрет действует в Бобруйском, Глусском, Горецком, Кировском, Костюковичском, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах.
Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности из-за сухой погоды.